Fiorentina, ecco i convocati per il Napoli: Gudmundsson out. Prima per Lamptey
Alle 20:45 la Fiorentina di Stefano Pioli sfiderà il Napoli di Antonio Conte allo stadio Artemio Franchi. Il tecnico parmense ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i partenopei e tra i 25 nomi non si legge quello di Albert Gudmundsson. L'islandese, alle prese con un infortunio alla caviglia subito nella sfida giocata con la sua nazionale contro l'Azerbaigian, non sarà della partita e dovrebbe quindi tornare a disposizione contro il Como la prossima settimana. Per il resto tutti presenti, anche l'ultimo acquisto, proveniente dal Brighton, Tariq Lamptey. Per lui si tratta della prima convocazione con la Fiorentina. Di seguito la lista completa:
La lista dei convocati viola per la partita contro il Napoli:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) KEAN Moise Bioty
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LAMPTEY Tariq Kwame Nii Lante
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) SOHM Simon Salomon Junior
25) VITI Mattia
