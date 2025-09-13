Fiorentina, ecco i convocati per il Napoli: Gudmundsson out. Prima per Lamptey

Fiorentina, ecco i convocati per il Napoli: Gudmundsson out. Prima per LampteyFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10Primo Piano
di Redazione FV

Alle 20:45 la Fiorentina di Stefano Pioli sfiderà il Napoli di Antonio Conte allo stadio Artemio Franchi. Il tecnico parmense ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i partenopei e tra i 25 nomi non si legge quello di Albert Gudmundsson. L'islandese, alle prese con un infortunio alla caviglia subito nella sfida giocata con la sua nazionale contro l'Azerbaigian, non sarà della partita e dovrebbe quindi tornare a disposizione contro il Como la prossima settimana. Per il resto tutti presenti, anche l'ultimo acquisto, proveniente dal Brighton, Tariq Lamptey. Per lui si tratta della prima convocazione con la Fiorentina. Di seguito la lista completa: 

La lista dei convocati viola per la partita contro il Napoli:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) KEAN Moise Bioty

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LAMPTEY Tariq Kwame Nii Lante

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) SOHM Simon Salomon Junior

25) VITI Mattia