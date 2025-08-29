Sorteggi Europa League, per la Roma le due di Glasgow. Bologna in Spagna

A Montecarlo si sono tenuti i sorteggi anche del maxigirone di Europa League. La Roma di Gian Piero Gasperini pesca Lille, Glasgow Rangers, Viktoria Plzen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda e Panathinaikos. Per quanto riguarda il Bologna, invece, i ragazzi di Vincenzo Italiano incontreranno RB Salisburgo, Aston Villa, Celtic, M. Tel Aviv, Friburgo, FCSB, Brann e Celta Vigo.