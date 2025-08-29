Gosens salva la Fiorentina: per i quotidiani è lui l'Mvp di Conference

vedi letture

C'è una Fiorentina nel primo tempo e una Fiorentina nel secondo tempo. Anche perché c'è una Fiorentina senza Robin Gosens e una con Robin Gosens. Il riferimento va alla gara di ieri: primi 45' di bambola totale per tutti, con i viola sotto 0-2 contro il Polissya e aria di psicodramma che aleggia sul Mapei. Poi l'intervallo e i cambi di Stefano Pioli: Albert Gudmundsson per Cher Ndour sì, ma soprattutto Gosens per Parisi. Perché è il tedesco a prendere per mano i suoi con due assist, per Dodo e Luca Ranieri, che rimettono in piedi la gara, prima del 3-2 marchiato Dzeko. Gosens spacca la partita e si merita il titolo di Mvp all'unanimità, come si legge sui giornali e sui siti specializzati. Ecco le pagelle del numero ventuno:

Robin Gosens, i voti:

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Nazione: 7

Corriere Fiorentino: 6

Repubblica Firenze: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5

FirenzeViola.it: 7

