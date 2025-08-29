La Fiorentina batte la paura: viola avanti, ma che fatica col Polissya

La Fiorentina batte la paura: viola avanti, ma che fatica col PolissyaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:31Primo Piano
di Redazione FV

La Nazione apre lo spazio dedicato alla Fiorentina col racconto della serata di Reggio Emilia. Alla fine il risultato è arrivato, ma con tanta fatica. C'è stata da battere, come scrive il quotidiano, soprattutto la paura. E Pioli lo ha fatto inserendo due big, Gudmundsson per Ndour e Gosens per Parisi.

Tutto questo all'intervallo di una gara che diceva Fiorentina zero - Polissya 2. Tocca poi a Fazzini, il più lucido della serata, ridare energia al gruppo con una bella cavalcata palla al piede che si chiude con un palo. La rimonta arriva nel finale grazie alle reti di Dodo, Ranieri e Dzeko. Il Polissya si sgretola e i viola ribaltano il match della grande paura, come definito dalla Nazione.