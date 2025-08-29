Le pagelle dei quotidiani: Comuzzo bocciato da tutti: errore da matita blu
All'indomani di Fiorentina-Polissya i quotidiani e i siti d'informazione specializzati sono tutti d'accordo: il peggiore dei viola è Pietro Comuzzo, che non arriva alla sufficienza nelle pagelle di nessun portale. Per il Corriere dello Sport ad esempio è da 4,5: due errori in uno: controllare il pallone orientandolo verso l'interno dell'area sulla corsa dell'avversario e non seguire le inidicazioni del proprio portiere, questo in riferimento allo sciagurato disimpegno che ha portato al momentaneo 0-1 di Nazarenko al 2'. Tuttosport invece gli dà 5: in campo nonostante le voci di mercato, in due minuti regala un gol al Polissya. Ecco le pagelle:
Pietro Comuzzo, i voti:
Gazzetta dello Sport: 4
Corriere dello Sport: 4,5
Tuttosport: 5
La Nazione: 4,5
Corriere Fiorentino: 5
Repubblica Firenze: 4,5
Tuttomercatoweb.com: 4,5
FirenzeViola.it: 4,5
