Nico Paz e il retroscena di Romano: "La Fiorentina ci provò ma il Real frenò tutto"

Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, è intervenuto a Viva El Futbol e ha rivelato un retroscena che riguarda la Fiorentina: "Nico Paz poteva andare alla Fiorentina. Quando Burdisso era ancora a Firenze lo aveva segnalato da tempo, aveva provato più volte a far capire che si poteva fare quell'investimento. Quindi i viola ci hanno provato, ma in quel momento il Real non accettava quelle condizioni. Il Como è stato in grado di incastrare una grande operazione anche dal punto di vista dei numeri. Penso che tra qualche settimana inizieremo a parlarne tanto, di Nico Paz".