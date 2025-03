Dagli inviati Nel ricordo di Joe Barone: ecco le immagini della messa al Viola Park e gli ospiti

vedi letture

La Fiorentina, a distanza di un anno dalla scomparsa di Joe Barone, ha organizzato nella cappella del Viola park una messa in suffragio nel ricordo nel dirigente viola. Alla messa è presente tutta la Prima Squadra e nelle foto scattate da FirenzeViola.it è possibile vedere che sono presenti anche l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, l'agente Michelangelo Minieri, la famiglia del dirigente viola Roberto Goretti e ovviamente quella dello scomparso Joe Barone. Presente una delegazione del giovanile, mentre tutte le altre squadre hanno assistito alla Messa in una sala interna, per problemi di capienza della cappella. Non è voluto mancare Cristiano Biraghi che del resto era molto legato a Joe Barone.

Tanta commozione e abbracci alla messa celebrata dal vescovo Gherardo Ghambelli. Con la famiglia di Baone al completo, la moglie e i quattro figli, Alessandro Ferrari, Daniele Pradè e Roberto Goretti che hanno accolto i tanti ospiti tra cui la sindaca di Firenze Sara Funaro e quello di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti oltre al suo predecessore Francesco Casini e anche gli esponenti della curva sempre vicini a Barone.