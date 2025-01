NDOUR, La Fiorentina non è convinta: frenata nell'affare

© foto di pietro.lazzerini

Brusca frenata su Cher Ndour da parte della Fiorentina. Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il club gigliato non sarebbe convinto di insistere sul talento classe 20004, almeno non alle condizioni richieste dal Paris Saint-Germain pronto a richiamarlo dal prestito al Besiktas e a rivenderlo a titolo definitivo. Resta invece interessato al giocatore italiano il Bologna di Sartori, con il quale ci sono stati nuovi contatti nella giornata di ieri. La Fiorentina, da par suo, al momento sembra defilarsi da questo potenziale affare.