Kean impreciso, CorFio: "Pesa quel gol mangiato in spaccata"
L’edizione odierna del Corriere Fiorentino si sofferma sulla prestazione di Moise Kean, ieri al Franchi. Kean ha avuto a disposizione più occasioni per un totale di 0,54 xG (i cosiddetti gol attesi) nella prima frazione, per un dato che ha ulteriormente allargato il delta tra le reti previste e quelle concretamente realizzate nel campionato del giocatore. Pesa, nel computo, soprattutto l’intervento mancato in spaccata sulla riproposizione di Brescianini sul secondo palo.
Il sacrificio al classe 2000 non manca, nonché la dedizione anche in fase di non possesso (come nel caso del cartellino giallo collezionato nella ripresa), ma la precisione continua a difettare. Una costante, in questa tortuosa stagione, dopo un’annata da vero "re Mida" nell’area avversaria.
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