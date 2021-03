NAZIONE, Salvezza: forse basta la quota 37 punti

La Nazione questa mattina si interroga sulla quantità di punti che la Fiorentina dovrà conquistare per salvarsi. Tra le varie ipotesi c'è il classico raggiungimento dei 40 punti, la più probabile, anche se nella stagione 2015-2016 l'Udinese si salvò con 39 punti. Una proiezione effettuata tenendo conto di tante, complicate ma non impossibili varianti, ci potrebbe addirittura essere la permanenza in serie A arrivando a toccare 37 punti. Negli scontri diretti la Fiorentina ha un piccolo vantaggio in più rispetto a squadre che al momento sono sotto o alla pari. Già, perché nelle sfide dirette i viola si sono ’difesi’ vincendo 5 volte, pareggiando in otto occasioni e hanno subito 4 sconfitte. Cammino che li ha messi in posizione di vantaggio, al momento, con Spezia e Torino, in parità con Parma e Udinese. Motivo per cui la gara di Benevento sarà importantissima.