NAZIONE, Alvarez sì. È già futuro per la Fiorentina

La Nazione fa il punto sulle trattative principali della Fiorentina a due giorni dalla chiusura del mercato. Lo sguardo dei dirigenti viola sembra proiettarsi più su scelte in prospettiva come per Augustin Alvarez, attaccante nel Penarol nel mirino da qualche settimana. L'obiettivo è prenderlo subito e poi lasciarlo in Uruguay fino al termine della stagione. I dettagli della trattativa: prezzo per chiudere subito, 13 milioni, oltre a una percentuale che la Fiorentina dovrà assicurare al club sudamericano in caso di rivendita del giocatore per una cifra superiore a quella pagata oggi