NASTASIC, Viola lo ha bloccato: affare in dirittura

Come riporta il Corriere Fiorentino e La Gazzetta dello Sport quando Milenkovic lascerà Firenze in direzione West Ham, la Fiorentina potrà definire l’acquisto dallo Schalke 04 di Matija Nastasic (’93) che in viola ha giocato una decina d’anni fa (stagione 2011-12) prima di andare anche lui in Premier, al Manchester City. I viola lo hanno già bloccato, e la ristrutturazione difensiva potrebbe non finire qui, anche perché il futuro di Pezzella sembra lontano da Firenze.