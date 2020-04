NARDELLA, Che casino visite congiunti. 2^ casa...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato quest’oggi a Rai Radio 1, nel corso della trasmissione “Un giorno da pecora”, soffermandosi sulle nuove decisioni del Governo in materia di Fase 2. Ecco le sue parole: "Molte cose dette da Conte non sono chiare: non è chiara la parte sulle attività ludiche nei giardini. Noi dovremo riaprire i giardini ma si può correre ma non giocare. Sarà molto complicato contingentare i grandi parchi: stiamo lavorando con gradualità, prima pensiamo a giardini e parchi. Sarà un bell’onere per i sindaci. Le visite ai parenti? E’ un bel casino… c’è il famoso “lodo fidanzata”: io creerei una task force di esperti per decidere se si è fidanzati congiunti o disgiunti. Sarà un problema capire se dobbiamo limitare i rapporti delle persone che si innamorano all’improvviso (ride, ndr). Le seconde case? Può essere possibile andare nelle seconde abitazioni ma all’interno della stessa regione. Se non altro abbiamo consentito la vendita da asporto di cibi e bevande. Il problema come sempre anche in questa seconda fase saranno i bambini".