MUTU/2, La Viola deve stare tra le prime 7-8: è un obbligo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra le tante dichiarazioni rilasciate nell'intervista di oggi a La Gazzetta dello Sport, l'ex viola Adrian Mutu, dopo aver assistito alla vittoria della Fiorentina contro il Milan, ha tracciato anche un obiettivo che la squadra di Palladino può perseguire: "Deve ambire a un piazzamento importante. Deve stare tra le prime 7-8 squadre, sempre. È un obbligo. Ci vuole sempre la mentalità da grande squadra perché si tratta sicuramente di una grande squadra".

Nei giorni da poco trascorsi a Firenze, il rumeno ha visitato anche il Viola Park: "Sono rimasto impressionato dalle strutture. Campi stupendi, stadietti interni, camere, piscine, palestre. Non manca nulla, c’è tutto. Dicendo altissimo livello non esagero. È un centro pazzesco che ti mette nelle condizioni di dare il meglio,di migliorare le prestazioni. È il futuro del calcio,questo.Ogni club dovrebbe partire dal progetto di un impianto importante. Non dico che devono essere tutti come il Viola Park, ma un centro funzionale e moderno è fondamentale".