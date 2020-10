MUTTI, La Juve non aveva bisogno di Chiesa

L'allenatore Bortolo Mutti ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Il campionato è a rischio ma mi auguro di no: anche nelle difficoltà vanno trovate le condizioni per non fermare tutto. Spero che si trovi, strada facendo, il modo di andare avanti anche perché rischierebbe davvero di saltare tutto per molte società".

Pirlo in che ruolo utilizzerà Chiesa?

"Non lo so... Per me è stato un eccesso di mercato, e lo dico onestamente. In questo momento non avevano bisogno di Chiesa, avevano già certi giocatori, a partire da Kulusevski. Serviva qualcosa più in mezzo al campo o in difesa, a destra c'era pure Douglas Costa, che se sta bene può essere spalla ideale. Pirlo ora penso avrà problemi a far giocare certi giocatori che il mercato gli ha imposto. Con tutti questi giocatori offensivi non so come organizzerà la Juve: sono curioso anche io, perché leggo un sacco di ipotesi ma sarà lui a determinare tutto. Rimane un bel quesito".