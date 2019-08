MUSSI, Tenere Chiesa il miglior acquisto. Boa...

Roberto Mussi, vicecampione del mondo nel '94, ha parlato di Fiorentina. Ecco cosa ha detto: "Commisso? Sicuramente è un proprietario importante, uno dei più facoltosi che c'è nel mondo. Per il bene del calcio italiano e non solo dei viola si spera che abbia anche voglia di investire e di fare una grande squadra da far competere con Juventus, Inter e Milan. Il campionato italiano deve riacquistare credibilità perché fino all'anno scorso perlomeno era scontato. Boateng? È un giocatore un po' altalenante, ogni tanto si perde, ma è un profilo interessante. Chiesa? Trattenerlo è stato sicuramente il colpo più importante, la società ha dato un segnale forte. Servono altri giocatori importanti per dare lustro al club gigliato ed alla Serie A. Lui come Enrico? No, ha qualità diverse. Il padre era molto estroso, velocissimo ed aveva un gran fiuto del gol. Federico lo vedo molto più potente, ma leggermente meno tecnico, meno estroso. Ha avuto la fortuna di esordire da giovane in una Fiorentina che non aveva grandi ambizioni ed è arrivato prima del padre ad alti livelli. Se avesse fatto le giovanili nella Juventus o nel Milan dei miei tempi sarebbe stato molto più difficile arrivare in prima squadra".