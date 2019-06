MURIEL, Non ti scorderò, Firenze: ti auguro il meglio

Lungo post di saluti su Instagram per l'ormai ex attaccante viola Luis Muriel: il colombiano, impegnato in questi giorni nella Coppa America dove peraltro ha rimediato un brutto infortunio, ha colto l'occasione per salutare tutta Firenze con una toccante lettera aperta. Ecco le sue parole: "Forse non è andata come avremmo voluto. Forse è finita nel modo più strano. Ma nessuno cancellerà mai dalla mia testa e dal mio cuore questi 5 mesi di Firenze. Di Viola. Di Fiorentina. Ci ho messo tutto me stesso, tra gol ed errori. Tra smorfie e bacioni. Ecco, quelli non me li dimenticherò mai. Così come il calore della gente che vive per la Fiorentina. Che soffre per la Fiorentina. E che spero con tutto il cuore possa tornare a sorridere prestissimo per le vittorie della Fiorentina. Grazie, perché mi avete fatto sentire a casa. Perché io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa. Perché porterò per sempre...un bacione, tutto mio, per Firenze. 😘🙏 #LM29".