MOVIOLA, Intervento di Eysseric rischioso ma ok

I quotidiani stamani forniscono la moviola di Genoa-Fiorentina, con l'arbitro Maresca che viene in parte assolto dalle accuse e proteste di fine gara per l'intervento rischioso di Eysseric su Zappacosta in area viola.

GAZZETTA: il francese allontana il pallone, ma sullo slancio con il piede sinistro sembra toccare palla e piede dell’esterno genoano che va a terra. Contatto più che rischioso tuttavia l'arbitro non fischia e il Var Banti non corregge. Ineccepibile il rosso a Ribery, entrato col piede a martello sempre su Zappacosta.

COR. SPORT: rischia molto Eysseric su Zappacosta, il giocatore viola è in vantaggio, allunga la gamba e tocca via il pallone, poi colpisce l'avversario in dinamica. Maresca valuta così, interpretazione che ci sta. Indiscutibile invece l'espulsione di Ribery: vera ingenuità del francese, entrato col piede a martello sopra la cavliglia di Zappacosta che si piega.