MOVIOLA, Errore del VAR sul gol annullato a Jack

Il Corriere dello Sport nella consueta moviola del dopo-partita analizza gli episodi di Fiorentina-Genoa. Doveri arbitra bene ed è sempre vicino all'azione, fischiando 27 falli (di cui 20 del Genoa) e ammonendo 4 giocatori. L'episodio che fa discutere è quello del gol annullato a Bonaventura, ma il quotidiano sottolinea come l'errore non sia dell'arbitro bensì del VAR Banti. "Chiamare un On Field Review così non ha senso", scrive il Corr. Sport. Sul gol del possibile 1-0 Bonaventura e Lerager si tengono, la maglietta del genoano si allunga un po', lui cade e tanto basta per il VAR. È un chiaro ed evidente errore? In campo è un contatto funzionale, rivisto al video l'arbitro ha dovuto prenderlo in considerazione. Episodio simile a quanto successo sugli altri due gol, dove però giustamente su Borja Valero e Bani non vengono ravvisati falli.