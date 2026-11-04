Morte De Miguel, Antognoni: "Diverso dal mio scontro con Martina. Owono doppiamente colpevole"

L'ex capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni si scaglia contro il portiere Owono dopo la morte del calciatore spagnolo Jesus De Miguel

Giancarlo Antognoni, in un'intervista realizzata da La Repubblica, ha parlato della tragica morte di Jesus De Miguel dopo lo scontro con il portiere dell'Andorra Jesus Owono ripercorrendo anche all'episodio che lo ha visto protagonista il 22 novembre 1981 in Fiorentina-Genoa contro il portiere Silvano Martina: "L'intervento nei miei confronti fu pericoloso, mi colpì alla testa ma per fortuna non mi prese bene. Altrimenti non avrei potuto parlare oggi con voi. Morire in uno scontro di gioco è una follia, ai portieri dico: dovete calmarvi".

L'accusa di Antognoni a Owono

L'ex capitano della Fiorentina ha criticato duramente il portiere Owono: "In questo caso il portiere è doppiamente colpevole. Owono era a centrocampo, molto lontano dalla propria area. Poteva prenderlo per la maglia, spingerlo a terra, oppure lasciarlo andare. Doveva evitare uno scontro così pericoloso, certe uscite kamikaze sono troppo pericolose. Rispetto a quanto accaduto a me con Martina, verso il quale non ho nessun rancore perché so che era in buonafede, lui è doppiamente colpevole perché è uscito fino a metà campo. Io sono qui a raccontare quell'episodio. Jesus, no".