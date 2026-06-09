Morganti pronto a dirigere il Viola Park: sarà il responsabile scelto da Paratici

vedi letture

Paolo Morganti è ad un passo dal diventare nuovo responsabile organizzativo del Viola Park. Dal Catanzaro alla Fiorentina, ritrova Paratici

Paolo Morganti si accinge a diventare il nuovo responsabile organizzativo del Viola Park. La notizia è trapelata da diverse settimane e a tornarci con forza nella giornata di oggi è stata La Gazzetta del Sud, scrivendo che il direttore generale del Catanzaro ha scelto la Fiorentina come nuova destinazione professionale. I viola hanno superato la concorrenza del Parma di un altro suo vecchio capo in bianconero, Federico Cherubini, che ha provato a portarlo con sé in Emilia Romagna.

Di nuovo con Paratici

Morganti è in scadenza contrattuale coi calabresi e ieri ha incontrato il presidente Floriano Noto che ha provato in tutti i modi a fare un ultimo tentativo con lui, proponendogli un rinnovo pluriennale. Ma, riporta la testata meridionale, il dirigente ha scelto di venire a Firenze sulle orme di Fabio Paratici, con cui ha già lavorato ai tempi della Juventus. E che si appresta a seguire nuovamente nel centro sportivo di Bagno a Ripol, dove diverrà il suo uomo di riferimento a livello di organizzazione.