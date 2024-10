MORABITO A RFV, La Viola può arrivare in Champions

FirenzeViola.it

Vincenzo Morabito, agente ed intermediario di mercato, ha parlato a Radio FirenzeViola nella trasmissione 'Palla al Centro' per fare un punto sulla situazione di Lucas Beltran: "C'è molta fretta nel giudizio dei giocatori. Ora, lui è in rosa dal 2023, non è arrivato ieri quindi non può toppare anche questa stagione. Dovrebbe essere mandato in prestito per farlo giocare, ma non bisogna aver fretta. Il Napoli ha fatto un'operazione simile con Osimhen, caso diverso certo, ma ha mandato il calciatore a giocare in Turchia. Io poi vedo la sua situazione, quella di Beltran, simile a quella di Castellanos alla Lazio. Dopo una stagione così e così gli è stata data fiducia. Beltran non è assolutamente perso, va ritrovato".

Quindi la soluzione migliore secondo lei è cedere l'argentino a gennaio?

"A gennaio lo manderei a giocare, sì. Ma non lo manderei all'estero, tanto meno in Argentina. Lo darei in prestito in Italia, nel nostro campionato. Lui l'anno scorso ha fatto 21 presenze da titolare, è un investimento che non va perso. Mi ricordo una partita col Brugge al ritorno, ha dimostrato personalità col rigore segnato nel finale".

Cosa farebbe nel mercato di gennaio?

"Prenderei un attaccante vero a gennaio. Anche perché c'è una situazione poco facile da comprendere in Italia, non vedo tanti squadroni. La Fiorentina può arrivare tranquillamente tra le prime quattro".

E con Parisi invece?Qual è la soluzione?

"Penso non rientri più nei piani dell'allenatore. Mi dispiace perché prima era quasi entrato nel giro della Nazionale. Come Beltran, lo manderei in prestito a gennaio".