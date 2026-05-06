Moise Kean ma non solo: il punto sull'infermeria della Fiorentina

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Moise Kean è rientrato a Firenze. Nella giornata di ieri il centravanti della Fiorentina ha fatto ritorno in città dopo la nascita del secondogenito, motivo per cui la Fiorentina gli aveva concesso un permesso speciale. Il classe 2000 potrà quindi riprendere gli allenamenti e in particolare il programma di recupero dall’infortunio alla tibia, che lo tiene fuori dai giochi dalla gara di Verona il 4 aprile. La società conta di provare a recuperarlo per gli ultimi impegni stagionali, a cominciare dalla sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Lo scrive il Corriere dello Sport, che poi fa il punto sull'infermeria viola: Kean sarà valutato con attenzione per capire i tempi di ripresa. Robin Gosens e Fabiano Parisi sono invece recuperati. Sotto la lente d’ingrandimento Roberto Piccoli, il cui problema all’adduttore della coscia gli ha impedito di scendere in campo negli ultimi due impegni di Serie A contro Sassuolo e Roma. Da monitorare anche Niccolò Fortini, ai box per via di una sindrome retto-adduttoria.