Missione Capitale: la Fiorentina a Roma a caccia della salvezza

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"La salvezza è una questione Capitale: oggi il match point": questo il titolo del Corriere dello Sport nello spazio dedicato alla Fiorentina. Il Corriere poi scrive che nel segno appunto della Capitale i viola tenteranno di chiudere i conti già stasera: perché la Roma è l’avversario di stasera e perché la Lazio gioca a Cremona un paio d’ore prima della partita dell’Olimpico e potrebbe essere l’alleata ideale.

Manca poco ma adesso manca il più e il meglio, manca il sigillo sopra la parola salvezza per cancellare definitivamente i pensieri da incubo che per mesi sono stati sgraditi compagni di cielo sopra il Viola Park, mancano quei punti (ne potrebbe bastare uno già oggi) per togliere la parola quasi da tutti i discorsi insieme a quel retrogusto di dubbio che non fa stare tranquilli. Anche pensando che dopo la Roma, il succitato calendario proporrà Genoa e Atalanta al Franchi e Juventus a Torino.