MILENKOVIC, Ecco la cifra che offre il Nottingham

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nelle ultime ore proprio Tuttomercatoweb e Firenzeviola hanno riportato la notizia dell'interesse del Nottingham Forest per Nikola Milenkovic. Il club inglese cerca un difensore ed è pronto a fare la sua offerta alla Fiorentina. Dall'Inghilterra, The Telegraph riporta anche la cifra dell'offerta del Nottingham, 13 milioni di sterline, poco più di 15 milioni di euro, e si parla di ottimismo da parte del club stesso per il buon fine dell'operazione.