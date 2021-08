MILENKOVIC, Asta per il serbo. Ci sono gli Spurs

Per Nikola Milenkovic, si starebbe aprendo una vera e propria asta: il West Ham ha offerto circa 16 milioni, ma nelle ultime ore si è inserito il Tottenham. I viola - scrive La Nazione - si preparano a sorridere, consapevoli dell’impossibilità di arrivare ad un rinnovo. La staffetta serba è quasi in dirittura d’arrivo: Milenkovic si trasferirà a Londra, c’è solo da capire in quale zona. Dopo ferragosto saranno ultimati gli ultimi dettagli. Il suo addio, darebbe il via libera al deposito del contratto di Matija Nastasic e quindi al suo ritorno in viola.