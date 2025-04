Milan-Fiorentina 2-2, Corriere Fiorentino: "Rimpianti a San Siro"

"Gli addobbi per la "festa Champions" di cui parlava il d.g. viola Ferrari prima della partita, per il momento possono restare in cantina. Dopo aver assaporato lo zucchero nei primi 10 minuti, la Fiorentina infatti ha ingoiato fiele con la rimonta milanista e si è salvata soprattutto grazie alle parate del suo super portiere David De Gea". Questa l'apertura sul pareggio di ieri sera tra Milan e Fiorentina de Il Corriere Fiorentino oggi in edicola. Il quotidiano parla di rammarico. Un rammarico che è legato alle tante occasioni avute nella seconda parte del secondo tempo per andare sul 3-2 e soprattutto al gol di Dodo annullato per fuorigioco. Guardando il bicchiere mezzo pieno si può pensare ad un punto che fa comunque classifica per la corsa all'Europa, visti gli scontri diretti di oggi, e ad una Fiorentina che esce dal trittico Juventus, Atalanta e Milan con 7 punti e la consapevolezza di essere cresciuta nella consapevolezza e nel gioco.

Palladino schiera in campo l'undici tipo, senza Gosens infortunato, con gli stessi uomini che sei giorni prima avevano battuto l'Atalanta. Sotto gli occhi del patron Commisso i viola mettono sotto il Milan andando avanti 2-0 dopo appena 10 minuti. Il Milan reagisce con Abraham nel primo tempo e ad inizio ripresa, dopo tre interventi super di De Gea, trova il pareggio con Jovic. Nel finale Maignan ferma Kean un paio di volte e il Var annulla per fuorigioco la rete del 3-2 di Dodo. Quel che resta è solo un pareggio, un pareggio che può comunque diventare importante. Soprattutto se adesso, dopo aver fatto punti con le grandi, i viola faranno la voce grossa anche con le medio piccole.