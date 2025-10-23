Michael Konsel alla Gazzetta: "Rapid in crisi, ma l'ambiente è caldo"

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un’intervista a Michael Konsel, ex portiere del Rapid Vienna e della Nazionale austriaca oltreché della Roma. “La Fiorentina troverà un Rapid in forte crisi, che ha perso le ultime quattro partite - le sue parole - Con il Lask è andata malissimo. Avevano iniziato bene, poi hanno perso il derby con l’Austria Vienna e… addio. A me è sempre piaciuto Seidl, il capitano, che ha tecnica e sa giocare a calcio, ma ha perso fiducia, non è più lui”.

L’ambiente come sarà?

“Caldo. Il Rapid ha l’unica tifoseria d’Austria davvero calda. Ai miei tempi ci seguivano anche per i risultati, ora la squadra è meno forte ma i tifosi restano passionali. Al Rapid può giocare solo chi mette il cuore. Altrimenti, meglio andare altrove”.