Mercoledì a NewYork i funerali di Commisso: ecco come seguire la giornata

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:44Primo Piano
di Redazione FV

A due giorni dal funerale del presidente Rocco Commisso, la Fiorentina comunica le modalità con cui i tifosi potranno seguire la funzione che andrà in scena a New York. Nello specifico il funerale si terrà mercoledì 21 gennaio a New York, ore 10:00 (quindi le 16 italiane), alla chiesa di St. Patrick e potrà essere seguito anche attraverso i due seguenti link messi a disposizione dalla  St. Patrick's Cathedral NYC:

Link youtube: https://www.youtube.com/live/ewqjzYQkckg?si=eHBxsASZuGyUd-Pz

Link della pagina della Cattedrale: saintpatrickscathedral.org/live