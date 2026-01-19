Mercoledì a NewYork i funerali di Commisso: ecco come seguire la giornata
FirenzeViola.it
A due giorni dal funerale del presidente Rocco Commisso, la Fiorentina comunica le modalità con cui i tifosi potranno seguire la funzione che andrà in scena a New York. Nello specifico il funerale si terrà mercoledì 21 gennaio a New York, ore 10:00 (quindi le 16 italiane), alla chiesa di St. Patrick e potrà essere seguito anche attraverso i due seguenti link messi a disposizione dalla St. Patrick's Cathedral NYC:
Link youtube: https://www.youtube.com/live/ewqjzYQkckg?si=eHBxsASZuGyUd-Pz
Link della pagina della Cattedrale: saintpatrickscathedral.org/live
Pubblicità
Primo Piano
I viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivaredi Mario Tenerani
Le più lette
1 I viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
3 Vanoli e lo scacco matto a Vincenzo Italiano: il tecnico viola ha 'fregato' il Bologna con le sue armi
Copertina
FirenzeViolaE alla fine arriva Rolly. Mandragora c'è sempre quando conta. E ha gli stessi numeri di Thuram e Nico Paz
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com