Fiorentina, una domenica di show tutta per Commisso. Italiano ha perso il suo Bologna

Con Rocco nella testa e col “rock” in campo: la Gazzetta dello Sport presenta così la domenica della Fiorentina – una Fiorentina vera –, che abbraccia una Nuova Era, pensando alla scomparsa di Rocco Commisso e giocando, vincendo, facendo calcio per lui e la sua memoria.

Dal minuto uno fino all’illusione rossoblù (42’ st) si è vista una cosa ben chiara: Fiorentina sempre in partita, sul pezzo, accesa e reattiva, tranne in quell’unica fase “rem” (Fagioli perfetto fino a lì) dell’1-2 di Fabbian. Il Bologna la fase-rock l’ha messa per dieci minuti circa, un francobollo di tempo, ma senza poi riuscire a cambiare l’andazzo. Il commento finale della rosea: la Fiorentina torna a vincere fuori casa dal 25 maggio 2025 (un campionato fa, sul campo dell’Udinese) e soprattutto ha capito che il sistema attuale (4-1-4-1, ma molto dinamico e “spurio”) funziona. Nel Bologna, oggi, funziona quasi nulla: a Italiano l’ardua “rivisitazione”.