Bologna-Fiorentina continua sul mercato. E il gol di Fabbian lo allontana da Firenze

Bologna-Fiorentina è terminata sul campo (vittoria degli ospiti per 2-1) ma non sul mercato. E il Corriere dello Sport parla delle possibili trattative sull'asse appenninica, su tutte uno scambio che porterebbe Giovanni Fabbian a Firenze e Simon Sohm o Jacopo Fazzini a Bologna, almeno a oggi più Sohm che Fazzini. Claudio Beneforti si chiede: cambieranno gli scenari dopo che ieri è stato proprio Fabbian con un grande colpo di testa a consentire al Bologna di rivedere una luce in fondo al tunnel dentro il quale si era colpevolmente infilato dai primi minuti del primo tempo? Sì, almeno alcuni cambieranno, perché poco ma sicuro se i capi del club emiliano decidessero di portare a termine questa operazione il popolo rossoblù farebbe fatica ad accettarla, primo perché lascerebbe partire un ragazzo del 2003 e al tempo stesso perché metterebbe a disposizione di Italiano un calciatore che a Firenze ha vissuto terribilmente male questi primi sei mesi di campionato, né più né meno dei suoi compagni di squadra. Tenendo anche presente come sia con Stefano Pioli prima che con Paolo Vanoli dopo non sia mai riuscito a trovare uno spazio.

Continua il CorSport: già ieri sera Bologna e Fiorentina hanno toccato il tema relativo mercato, ma come potete immaginare l’umore dei capi rossoblù non poteva essere buono dopo quello che avevano visto in campo, di conseguenza hanno fatto sapere a Goretti, direttore sportivo dei viola, che il tema doveva essere ripreso tra oggi e martedì, volendo fare riflessioni e valutazioni.