Una Fiorentina così non s'è mai vista: per il Corriere dello Sport è stato il miglior primo tempo

Un primo tempo come ha fatto la Fiorentina a Bologna non si era mai visto in questa stagione e a pensarci bene nemmeno in quella passata. Lo scrive il Corriere dello Sport in relazione alla gara del Dall'Ara, vinta 2-1 dai viola il giorno dopo la notizia della scomparsa del presidente Rocco Commisso. Gliela dedicano tutti ora, ma forse dovevano farlo prima.

Fino a ieri, la Fiorentina non aveva mai vinto in trasferta e l’ha meritato con un’ora di grande calcio, mettendo in ginocchio una squadra che giovedì scorso aveva ripreso a volare. Un’ora, più o meno, di sola Fiorentina, fino alla palla-gol di Pongracic finita sul petto di Ravaglia. Poi una prima flessione e l’ultimo quarto d’ora tutto del Bologna, con i fantasmi che si agitavano nell’area viola. Dal 90' in poi la squadra di Vanoli ha perso otto punti e stavolta stava per aggiungerne altri due.

Secondo il Corriere quel primo tempo, però, può davvero rappresentare la base della rinascita per la Fiorentina, che si è avvicinata alla zona-salvezza. Ha funzionato tutto. Fagioli al comando del gioco con una visione totale del campo, con una tecnica da grande regista e una posizione mai sbagliata; Dodo di corsa a spadroneggiare sulla corsia di destra, in coppia, anzi, in staffetta con Parisi; Ndour, finalmente tornato ai livelli delle partite con la Under 21, a tormentare i rossoblù sulla fascia opposta con un doppio movimento di grande efficacia, allargandosi su Holm quando difendeva e accentrandosi quando la Fiorentina attaccava; Gudmundsson a seminare avversari e offrire assist, senza dimenticare il lavoro difensivo; la lista delle belle gioie viola si chiude con Comuzzo e Pongracic, dietro erano una sicurezza.

