Caso Franchi, il poject financing della Fiorentina è più vicino: ecco perché

La Nazione torna a occuparsi della questione stadio Franchi e del possibile project financing della Fiorentina per completare i lavori, scrivendo che di movimenti recenti tra le parti: un ruolo chiave, nell'accelerazione dei tempi, potrebbe giocarlo il feeling tra la sindaca Sara Funaro e la vedova di Rocco Commisso, Catherine destinata ora ad avere un ruolo chiave nelle sfide future della Fiorentina. Non è infatti una novità che tra la prima cittadina e la signora Commisso i rapporti siano fin da subito stati buoni. Così come non è una novità che da tempo, con il placet del compianto patron viola, Palazzo Vecchio e club gigliato stiano seriamente dialogando sulla possibilità della società di entrare come attore principale nella (complessa) partita del restyling del Franchi il cui completamento, ad oggi, resta fissato al 2029 ma con non poche incognite (e tempi slittati).

Secondo il quotidiano possiamo quindi aspettarci uno sprint nella trattativa per l'ingresso economico della società viola nel secondo lotto dei lavori dell'impianto di Nervi cui mancano coperture finanziarie stimabili in almeno una sessantina di milioni di euro (cifra riducibile nel momento in cui arrivassero i fondi legati agli Europei del 2032 per i quali anche Firenze è in corsa e dove solo Roma e Torino, sulla carta, sarebbero già assegnate).

In cambio di cosa la Fiorentina aprirebbe il portafogli? Secondo quanto filtra per una concessione monstre di decenni dello stadio che diventerebbe un asset finanziario importante per il valore del club. La Nazione inserisce nel discorso anche Fabio Paratici, dirigente sportivo di spessore internazionale in procinto di arrivare a Firenze da Londra con un contratto economicamente robusto e della durata di oltre quattro anni. La Fiorentina si prepara in generale a un reset che considererà oltre al Viola Park, anche uno stadio in concessione per tanti anni. Questo sembra essere il nastro di partenza di un nuovo progetto Fiorentina. Economicamente robusto e spendibile sul mercato.