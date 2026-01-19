La Fiorentina non molla Kristian Thorstvedt: lo stallo sul suo rinnovo gioca a favore dei viola

La Fiorentina segue con interesse la situazione di Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Lo scrive il Corriere dello Sport che in uno spazio sull'edizione odierna parla del centrocampista norvegese: Thorstvedt non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2027, e sta spingendo per la cessione. Questo potrebbe evidentemente agevolare una trattativa coi viola, che stanno riflettendo sulla questione. L'idea sarebbe quella di fare un'offerta per il prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Tuttavia i neroverdi fanno muro, e almeno per il momento non intendono scendere a compromessi. Tanto che rifiuterebbero anche un'eventuale proposta da 15 milioni di euro.