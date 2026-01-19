Le pagelle dei quotidiani: Dodo è un bolide, Fagioli sempre più 'pirlesco'

vedi letture

Sfogliando i quotidiani e controllando i siti specializzati, si notano subito voti molto alti per tutti i calciatori della Fiorentina impegnati (e vincenti) ieri a Bologna. Un 2-1 che sancisce la prima vittoria fuoricasa del campionato ed è figlio di una prestazione più che ottima, con un primo tempo in cui la squadra di Paolo Vanoli è sembrata a tratti incontenibile. Per questo non è facile trovare il migliore in campo, anche se i giornali su questo sembrano d'accordo nell'evidenziare due protagonisti decisivi nel successo del Dall'Ara: si tratta di Dodo e Nicolò Fagioli. Il primo è un moto instancabile sulla fascia - il Corriere dello Sport scrive a proposito del brasiliano "Un motore da Formula Uno: nessuno del Bologna riesce a stargli dietro. Bravo anche su Cambiaghi" -, il secondo è in continua crescita e sta toccando picchi da giocatore di un'altra categoria - sempre il Corriere, scrive di Fagioli " In taluni momenti sembra Pirlo per come sa dirigere le operazioni, il suo primo tempo è da applausi. Un unico neo: perde il pallone dal quale nasce il gol di Fabbian". Per entrambi fioccano giudizi alti, andiamo a vederli.



Le pagelle di Bologna-Fiorentina,

Dodo

Corriere dello Sport: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere Fiorentino: 7,5

La Nazione: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5

FirenzeViola.it: 7

Nicolò Fagioli

Corriere dello Sport: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere Fiorentino: 7

La Nazione: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 6

FirenzeViola.it: 7