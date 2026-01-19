Le pagelle dei quotidiani: Dodo è un bolide, Fagioli sempre più 'pirlesco'
Sfogliando i quotidiani e controllando i siti specializzati, si notano subito voti molto alti per tutti i calciatori della Fiorentina impegnati (e vincenti) ieri a Bologna. Un 2-1 che sancisce la prima vittoria fuoricasa del campionato ed è figlio di una prestazione più che ottima, con un primo tempo in cui la squadra di Paolo Vanoli è sembrata a tratti incontenibile. Per questo non è facile trovare il migliore in campo, anche se i giornali su questo sembrano d'accordo nell'evidenziare due protagonisti decisivi nel successo del Dall'Ara: si tratta di Dodo e Nicolò Fagioli. Il primo è un moto instancabile sulla fascia - il Corriere dello Sport scrive a proposito del brasiliano "Un motore da Formula Uno: nessuno del Bologna riesce a stargli dietro. Bravo anche su Cambiaghi" -, il secondo è in continua crescita e sta toccando picchi da giocatore di un'altra categoria - sempre il Corriere, scrive di Fagioli " In taluni momenti sembra Pirlo per come sa dirigere le operazioni, il suo primo tempo è da applausi. Un unico neo: perde il pallone dal quale nasce il gol di Fabbian". Per entrambi fioccano giudizi alti, andiamo a vederli.
Le pagelle di Bologna-Fiorentina,
Dodo
Corriere dello Sport: 7,5
Gazzetta dello Sport: 7,5
Tuttosport: 7,5
Corriere Fiorentino: 7,5
La Nazione: 7,5
Tuttomercatoweb.com: 7,5
FirenzeViola.it: 7
Nicolò Fagioli
Corriere dello Sport: 7,5
Gazzetta dello Sport: 7,5
Tuttosport: 7,5
Corriere Fiorentino: 7
La Nazione: 7,5
Tuttomercatoweb.com: 6
FirenzeViola.it: 7
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati