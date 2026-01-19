Fortini, oggi contatto Fiorentina-Roma: la prima offerta giallorossa non basta
Quella di oggi sarà una giornata molto importante sul fronte Niccolò Fortini, una data che potrebbe dire molto sul futuro del terzino classe 2006: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, nel corso di questo lunedì è previsto un contatto tra la Fiorentina e la Roma per parlare del giocatore, che da mesi (fin da questa estate) ha gli occhi addosso dei giallorossi ma non solo.
La valutazione che il club viola fa di Fortini è superiore ai 15 milioni di euro mentre la Roma ad ora non pare volersi spingere oltre i 10, visto il contratto del giocatore in scadenza nel 2027. Novità sono attese nelle prossime ore, con la Fiorentina che in ogni caso non sta scartando la possibilità di offrire a Fortini il rinnovo. In chiave società interessate al difensore, occhio sempre al Napoli.
