Bologna-Fiorentina, la moviola dei giornali: Doveri sufficiente, non c'è rigore su Castro
Non pulita la partita di Daniele Doveri, anche se sufficiente e abbastanza complessa. Lo scrive il Corriere dello Sport nel commento di Edmondo Pinna sulle decisioni arbitrali legate a Bologna-Fiorentina . A lasciare a desiderare è la gestione dei cartellini: Gudmundsson su Casale,Holm su Gudmundsson, Ndour su Casale, tutti gialli mancati.
In generale: parte senza fischiare e ammonire, poi fa il contrario per cose minime. Certo, il "f*ck off" di Ferguson urlato non bene: o Doveri (ex internazionale) non sa l’inglese, oppure il giallo... Per il Corriere bene l'annullamento del gol di Ndour e la convalida, grazie al Var, di quello di Piccoli. Mentre Comuzzo e Castro (che va giù) a contrasto, è il rossoblù che allarga la gamba sinistra, quindi non c'è il rigore a inizio ripresa.
