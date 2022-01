MERCATO, Viola attivi. Dopo Ikone e Piatek...

Sul Corriere dello Sport si fa il punto sul mercato della Fiorentina: già due colpi importanti per i viola, Jonathan Ikonè e Krzysztof Piatek, operazioni che fanno della squadra di Commisso una delle più attive in questa sessione invernale. Oltre alle operazioni fatte rimangono altri movimenti da poter fare: il sogno, smentito a parole dal Ds Pradè, è quello di Isco del Real Madrid; più concreta sembra la pista per Julian Alvarez del River Plate, ma sull'argentino la concorrenza è spietata. Tante voci anche per quanto riguarda le uscite, soprattutto riguardanti Sofyian Amrabat, richiesto dal Cagliari e Torino ma corteggiato anche all'estero (su di lui Betis, Espanyol, Twente e Feyenoord); il marocchino, impegnato in Coppa d'Africa con la sua nazionale, potrebbe partire da Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto ad una cifra che i viola vorrebbero attestare intorno ai 15 milioni. Una rosa da limare, soprattutto in uscita (altri nomi caldi quelli di Kokorin e Benassi), ma la Fiorentina sembra essersi mossa per tempo ed ha un vantaggio rispetto alle altre visti i due colpi già fatti.