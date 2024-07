MERCATO, Thorstvedt vicino. Pressing per Valentini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se oltre a Kean, che verrà presentato domani alle 17:00, ancora non è arrivato nessun altro nuovo acquisto è perché il mercato in entrata della Fiorentina è frenato da quello in uscita. Pradè e Goretti, prima di affondare il colpo su alcuni obiettivi devono prima riuscire a piazzare gli esuberi. Tra questi ci sono Ikonè e Nzola, che si stanno allenando a parte al Viola Park, Sabiri e Amrabat, che non verrà riscattato entro il 20 luglio dal Manchester United.

Per quanto riguarda le entrate, come sottolineato da La Nazione, almeno 5 sono i calciatori che servirebbero per rinforzare la rosa: un difensore, due centrocampisti, un trequartista/esterno e una punta. Colpani del Monza resta un obiettivo concreto, così come Vranckx del Wolfsburg, anche se i 13 milioni richiesti dal club tedesco sono troppi per le casse gigliate. Situazione diversa invece per Kristian Thorstvedt che nelle ultime ore si è avvicinato tantissimo alla Fiorentina. Per portare il centrocampista norvegese al Viola Park ci sono da limare alcuni dettagli con il Sassuolo ma l'operazione dovrebbe arrivare in porto. Infine, per la difesa, è tornato in auge il nome di Nicolas Valentini. La Fiorentina si è inserita nella lotta per il centrale del Boca Juniors e vorrebbe anticipare la concorrenza prendendolo adesso, versando un indennizzo al club argentino, invece che a dicembre quando andrà in scadenza.