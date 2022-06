MERCATO, Sondaggi viola per Caprari e Simeone

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, e come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), la Fiorentina ci aveva provato davvero: il ritorno a Firenze del Cholito, insomma, non era una boutade di mercato. La conferma è arrivata direttamente da Verona. Il sondaggio per Simeone era stato fatto in occasione del primo contatto per valutare l’ingaggio di Caprari.