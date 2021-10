MERCATO, Per gennaio i viola puntano Larsson jr

La Fiorentina è alla ricerca di un sostituto di Dusan Vlahovic nel caso in cui, già a gennaio, dovesse presentarsi l'occasione di cedere il centravanti serbo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, in estate il club di viale Manfredo Fanti aveva seguito attentamente il profilo di Jordan Larsson, attaccante classe '97 in forza allo Spartak Mosca, nonché figlio dell'idolo del calcio svedese Henrik Larsson (oggi assistente di Ronald Koeman al Barcellona). I dirigenti viola potrebbero tornare alla carica per il giocatore, puntando sul canale preferenziale stabilito con la Russia dopo l'operazione Kokorin oltreché sul suo contratto in scadenza nel 2023.