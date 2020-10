MERCATO, Ieri contatto con il Napoli per Arek Milik

La Gazzetta dello Sport scrive di un contatto che ci sarebbe stato nella giornata di ieri tra Fiorentina e Napoli per Arkadiusz Milik. L'Hertha Berlino infatti non fa sconti per Krzysztof Piatek, pertanto i viola si sono concentrati sul centravanti partenopeo. La richiesta di De Laurentiis è stata di 10 milioni per il prestito, ma Milik preferirebbe trasferirsi a titolo definitivo poiché il suo contratto col Napoli scadrà tra otto mesi. La telefonata, insomma, non ha ancora portato a risultati apprezzabili.