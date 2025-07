TMW: "Lucchesi al Monza in prestito con obbligo in caso di promozione"

Tuttomercatoweb.com fa il punto sulla situazione di Lorenzo Lucchesi, difensore di proprietà della Fiorentina in procinto di iniziare una nuova avventura in Serie B. Il classe 2003 sarà un nuovo giocatore del Monza di Paolo Bianco: domani previste le visite mediche di rito, poi potrà unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Lucchesi si trasferirà in Brianza in prestito con obbligo di riscatto che scatterà solo in caso di promozione in Serie A.