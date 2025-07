Valentini, tutto pronto per il suo ritorno a Verona: la formula del prestito

Dopo le voci e le trattative iniziate dal momento in cui la Fiorentina ha acquistato Mattia Viti, ormai mi ci siamo per il ritorno di Nicolas Valentini all'Hellas Verona. Come riportato da Tuttomercatoweb.com in queste ore gli scaligeri hanno raggiunto un'intesa di massima con la Fiorentina. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 3 e i 4 milioni di Euro, più una percentuale del 50% sulla futura rivendita in favore del club gigliato.