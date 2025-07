Amichevoli estive, la prima sarà a Grosseto il 24 luglio: il punto

Iniziato il ritiro al Viola Park lunedì 14 luglio, la Fiorentina sta preparando la stagione 2025-2026 con il nuovo tecnico Stefano Pioli. Domenica sera, dopo quasi una settimana di allenamenti sulle gambe, i viola sfideranno la primavera di Galloppa a Bagno a Ripoli. Da giovedì 24 luglio poi arriveranno le prime amichevoli con la sfida contro il Grosseto. Per assistere al match allo stadio Zecchini il costo dei biglietti va da 45 Euro in tribuna vip a 18 in curva (QUI tutte le info).

Il giorno dopo la sfida con i maremmani i gigliati sfideranno la Carrarese. Finito il ritiro al Viola Park il 27 luglio, in Inghilterra le amichevoli saranno tre, contro Leicester, Nottingham Forest e Manchester United. Dopo il test match con i Red Devils i viola torneranno a Firenze.