MERCATO, Cutrone ai saluti, voci su Pavoletti

La Nazione concede ampio spazio ai temi di mercato, sottolineando come il nome più "pesante" in uscita sia quello di Patrick Cutrone (con il benestare del Wolverhampton) che piace a Bologna e Parma, ma anche al Napoli in caso di doppio addio di Milik e Llorente. La situazione del centravanti viola conferma che a Firenze arriverà un nuovo attaccante: nelle ultime ore - si legge - sono arrivate voci su Leonardo Pavoletti, per il quale il problema può essere l'Inter che vuole inserire la punta nell'operazione per il ritorno al Cagliari di Nainggolan.