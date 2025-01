MEDIANA, Quanti cambi dal 2021: 15 pedine diverse

FirenzeViola.it

Come sottolinea questa mattina Il Corriere Fiorentino, con l’innesto di Michael Folorunsho un altro tassello si è aggiunto al puzzle del reparto che più di ogni altro è stato soggetto a variazioni e rivoluzioni, nel recente passato della Fiorentina. Dal 2021 a oggi la squadra gigliata ha alternato in rosa infatti ben 15 centrocampisti — senza considerare chi si è visto sporadicamente come Bianco e Amatucci — cambiando moduli con due o tre pedine in campo e con il solo Mandragora come linea di continuità con il recente passato.

Dal trio Bonaventura-Pulgar-Maleh — il primo di Italiano, nell’agosto del 2021 contro la Roma — al duo Richardson-Adli di Monza il centrocampo viola ha mutato pelle come nessun altro tra le squadre di vertice in Italia. Una rivoluzione certificata dalle mosse estive e confermata in corso d’opera, basti pensare che esattamente 5 mesi fa (era il 17 agosto) la Fiorentina esordiva in campionato con Amrabat e Mandragora titolari, Bianco da subentrante e Barak, Richardson e Infantino in panchina.