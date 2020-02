MEDIANA, Palla non gira e mancano gol: i numeri

Come scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, continua ad essere il centrocampo il tallone d'Achille della Fiorentina 2019/20. Colpa di singoli che stentano o che non hanno mantenuto le promesse, ma anche di un’assenza in termini di caratteristiche tecniche che si è fatta evidente partita dopo partita. Quella contro l’Atalanta è stata la quarta gara consecutiva in cui i viola non sono andati in rete al termine di un’azione manovrata: segno che se l’attacco stenta è anche perché in area di rigore arrivano pochissimi palloni giocabili. I dati della partita contro l'Atalanta sono impietosi: 64% di passaggi riusciti dei bergamaschi contro il 36% dei viola, 498 i passaggi totali dell’Atalanta, appena 176 quelli della Fiorentina. Ora a Iachini non resta che sperare nel recupero di Duncan, per provare a Genova a trovare un gioco che fin qui latita.