FirenzeViola Massimi torna al Franchi dopo 4 anni: l'ultima volta la Viola era già salva

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Ieri l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 36esima giornata di Serie A. La Fiorentina, a cui serve un punto per raggiungere la salvezza aritmetica, sfiderà il Genoa di De Rossi, una della suggestioni maggiori per la panchina della squadra viola. A dirigere la partita sarà l'arbitro Luca Massimi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Cavallina e dal quarto uomo Calzavara. Nella sala Var del centro tecnico di Lissone nel ruolo di Var e Avar ci saranno rispettivamente Massa e Pairetto.

Il fischietto di Termoli torna ad arbitrare in Serie A dopo quasi 3 mesi dall'ultima volta (Parma-Cagliari 1-1) e ritrova la Fiorentina nel suo stadio dopo ben 4 anni. L'unico precedente, in cui Massimi ha diretto il club gigliato al Franchi, ha visto la vittoria della Fiorentina nel derby toscano contro l'Empoli maturato con la rete al 58' di Nico Gonzalez. In totale le sfide che hanno visto Massimi e la Fiorentina incrociarsi sono solo quattro, in queste la Fiorentina ha collezionato: 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. Inoltre il club gigliato in questi precedenti non è mai riuscita a segnare più di un gol. Bilancio sostanzialmente positivo, considerando il solo punto che la Fiorentina deve ottenere per potersi considerare salva a titolo definitivo.

Dall'altra parte il Genoa non vanta un passato altrettanto longevo con Massimi, che ha arbitrato una sola volta il club rossoblù, ma non in Serie A, bensì in B, contro il Como (1-1). Dunque sarà una sorta di esordio per il fischietto classe '88, che per la prima volta in carriera arbitrerà il Genoa nel massimo campionato italiano.