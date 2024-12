MARTINELLI, Il mio momento arriverà, su De Gea...

Il portierino della Fiorentina Tommaso Martinelli è intervenuto in conferenza stampa direttamente da Guimaraes, dove domani la Fiorentina affronterà il Vitoria Guimaraes nell'ultima sfida della prima fase di Conference League. “Sono felice di essere qui, peraltro come spesso capita ho avuto modo di parlare con De Gea che mi dice di allenarmi sempre come sto facendo, mi consiglia di lavorare sempre forte e sodo perchè la mia occasione prima o poi arriverà, l’importante adesso è restare concentrato perchè il mio momento arriverà”.

Sull’esordio nella precedente gara con il Lask: “Esordire in Conference è stata una grande soddisfazione per la quale ringrazio il mister, giocare in quello stadio che frequentavo da tifoso è stata un’emozione bellissima”.

Sulla scelta di restare a Firenze: “Ovviamente ha inciso anche il punto di vista dell’allenatore, ma devo dire che anche l’arrivo di De Gea e l’opportunità di potermi allenare con un portiere così forte con la sua esperienza mi ha spinto a restare qui per potermi allenare tutti i giorni con un campione del genere”.

Sta nascendo la Fiorentina del futuro? “Già ora stiamo facendo qualcosa di grande anche se manca metà campionato. Siamo una squadra giovane fatta di tanti ragazzi che arrivano dalla Primavera. Penso si stia creando una vera e propria realtà figlia delle possibilità del Viola Park, quindi sono convinto che in futuro potremo fare grandi cose”.